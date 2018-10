Nonantola, il Teatro Troisi inaugura la stagione con lo spettacolo "Da grande voglio fare il mafioso"

Il primo appuntamento delle rassegne ospiti del Teatro Troisi è in programma sabato 13 ottobre con la Compagnia delle Mo.Re che per il quinto anno propone diversi spettacoli nella suggestiva cornice dello stabile di Nonantola, tutti alle ore 21.00.

La cena dei cretini. Il secondo appuntamento è previsto sabato 27 ottobre con "La cena dei cretini" per la regia di Alessandro Venanzoni, un'esilarante commedia e acclamato successo di Francis Veber. Ogni mercoledì sera un gruppo di amici annoiati si ritrova a cena e, per dare un po' di pepe alla serata, invita un ignaro cretino per riderne sadicamente durante la serata. Vince chi scova il personaggio più comico... ma questa volta le cose non vanno secondo i piani e la cena prende una nuova piega, condita da colpi di scena e situazioni surreali.

Ti amo, sei perfetto, ora cambia. Lo spettacolo conclusivo della rassegna debutterà sabato 3 novembre. "Ti amo, sei perfetto, ora cambia" per la regia di Maicol Piccinini, conduce in un mondo ben noto a tutti: la vita di coppia. Attraverso una carrellata di scenette e di canzoni si ha la sensazione rivedersi alle prese con le principali fasi di una storia d'amore o del rapporto uomo-donna. Perché questo musical brillante esplora i tormenti e le tribolazioni dell'essere single, del primo appuntamento, del matrimonio, dei suoceri, fino ad arrivare alla fine di un amore, passando quindi per una serie di situazioni imbarazzanti in cui molti di noi hanno avuto la sfortuna di incappare.

Posti limitati, si consiglia la prenotazione: Compagnia delle Mo.Re. Tel: 348-5360825, e-mail: compagniadellemore@gmail.com