Una serata tra giocoleria, il tributo a Lucio Battisti e la Danza dei Fuochi a Soliera

Tanti appuntamenti la sera di domenica 24 giugno alla Fiera di Soliera, nella giornata che celebra il patrono San Giovanni Battista. A partire dalle 20.30, in centro storico, ci si potrà divertire con “La Corda”, uno spettacolo di circo, in strada, di giocoleria ed equilibrismi, una miscela di virtuosismi con palline, cerchie e diabli. L’apice sarà la combinazione di equilibrio su una grossa sfera, con lancio di clave e una scopa in equilibrio sul mento. Il tutto riuscirà solo grazie alla collaborazione del pubblico, in un continuo gioco di coinvolgenti interazioni.

Alle 21.30, in piazza Lusvardi, sarà il turno della Battistiband che, con il concerto-spettacolo “Mi ritorni in mente”, rinnoverà la memoria del repertorio di Lucio Battisti, con le canzoni più famose, cantabili ed emozionanti dell’artista, accompagnate dall’atmosfera dell’Italia di quel periodo, con le ballate di Patty Pravo, le canzoni di Mina, e la frivolezza della disco music.

Gran finale con la stupefacente Danza del Fuoco, a cura della Corona Events artits company.