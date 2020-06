Luglio, un mese di eventi nel “salotto” nel centro di Maranello

Anche nel mese di luglio il centro di Maranello si trasforma in un “salotto” a cielo aperto, grazie a un ricco programma di eventi tra Piazza Libertà e le zone limitrofe: in programma spettacoli itineranti, proiezioni fotografiche, mercatini, concerti. Nelle serate di martedì, venerdì e sabato dalle 18.30 in programma il mercatino artigianale e dell’ingegno con le “Bancarelle in c’entro”.

Al venerdì sera (il 3, 10 e 17) nella zona della “vela” in piazza il Circolo Blow Up propone la rassegna “Foto sotto le stelle”, con racconti e proiezioni fotografici. Il lunedì sera appuntamento con il “Cinemabico Family”, cinema per bambini e famiglie.

Diversi gli spettacoli proposti, alcuni dei quali in versione “itinerante” lungo le strade cittadine: sabato 4 la compagnia di improvvisazione degli 8mani propone “Scambiar lucciole per lanterne”; sabato 11 presso la Zona Gallerie Freestyle Pole Dance, esibizione delle insegnanti della Scuola Still Pole Dance Studio, mentre in piazza si esibiranno The Innocent, giovane rock band nata nell’ambito dei corsi dell’Associazione musicale “Il Flauto Magico”; sabato 18 in piazza ancora musica dal vivo, come anche domenica 19 con il concerto degli Animal’s house. Sabato 25, infine, torna lo spettacolo itinerante Materiaviva Performance.