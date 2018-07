Serata di cabaret a Soliera

Giovedì 26 luglio, alle 21.15, nel Parco della Resistenza di Soliera, lungo via Arginetto, nuovo appuntamento con gli spettacoli della rassegna Artinscena, nell’ambito dell’E…state Insieme solierese. Domenico Lannutti presenta il suo one man show cabarettistico dal titolo “Quando non c’è più scampo ci mangiamo la seppia!”.

Un monologo comico che parla di un uomo attonito, confuso, frastornato, di fronte ad un mondo impazzito, un uomo che cerca di stare al passo con il mondo ma non ce la fa! È come se il mondo corresse con le Adidas e lui con un paio di infradito. Cerca una donna fissa ma non la trova, cerca dei punti fissi ma non li trova, cerca un lavoro fisso ma non lo vuole! In fondo nella vita non è importante trovare quanto cercare con calma e comunque vada è meglio essere schiacciato dall’evidenza che da un tir, è meglio essere divorato dalla passione che da Annibale il cannibale, ma soprattutto è meglio essere avvelenato dal sospetto che da una cozza andata a male.

Lannutti ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche, sia nazionali che locali. Ha fatto parte della compagnia degli Gnorri capitanata da Natalino Balasso e ha lavorato con Serena Dandini.

Ingresso libero.