Nonantola, al Teatro Troisi va in scena "Donne in fiore"

Cantieri Culturali Elfo e Amministrazione Comunale di Nonantola presentano la Compagnia Il Triangolo - Pink Label nella commedia brillante "Donne in fiore" di Fabrizia Soragni. Regia di Fabrizia Soragni. Appuntamento sabato 14 marzo alle ore 21.00 al Teatro Troisi di Nonantola.

Un gruppo di donne fra i 50 e i 60 anni, membre del Women’s Institute si impegna in una raccolta fondi destinati a salvare un ospedale nel quale è morto di leucemia il marito di una di loro. Chris, stanca di vecchie e fallimentari iniziative di beneficenza, ha l’idea di fare un calendario diverso da tutti gli altri; convince le amiche del gruppo a posare nude. Con l’aiuto di un fotografo amatoriale realizzano così un calendario che le vede ritratte in normali attività domestiche, come preparare dolci e composizioni floreali, ma con un particolare non convenzionale: posano senza vestiti. L’iniziativa riscuote un successo tale da portarle alla ribalta non solo in Inghilterra ma anche in America, dove vengono ospitate in un famoso talk show. L’improvvisa e inaspettata fama, tuttavia, metterà a dura prova le protagoniste.

Info e biglietti 3355881505 - Tutto il ricavato sarà devoluto per i progetti di solidarietà Elfo illustrati nella serata.

