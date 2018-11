"Innocence", lo spettacolo di circo contemporaneo in scena al Teatro dei Segni

Il secondo appuntamento di Trasparenze Stagione porta a Modena il circo contemporaneo di qualità con lo spettacolo “Innocence” della compagnia Scie du Bourgeon, venerdì 23 novembre al Teatro dei Segni. Inizio alle ore 21.00. Biglietto 10 euro; 5 euro per gli under 25. Info e prenotazioni: biglietteria@trasparenzefestival.it - 345 6018277.

Con Elsa Bouchez e Philippe Droz; coreografia Dominique Dusynski; complice musicale Benji Bernard; scenografia Aline Breucker; videasta Tom Boccara; consulente artistica Catherine Magis

Lo spettacolo è la storia di una donna, madre, nonna e oggi bisnonna, un tempo insegnante di piano. Le sue mani danzano sulle note di una tastiera immaginaria, sono scarne, bluastre, le dita lunghe e fini. Le mani raccontano gli anni passati a suonare scale musicali, esercitarsi ogni giorno per riuscire nella prodezza musicale, circense. Le nostre mani riusciranno a raccontare anni passati ad unirsi, afferrarsi, bilanciarsi? Nota dopo nota, la partitura musicale crea una melodia. I quadri rivelano un universo. Lo spettacolo si nutre di ispirazioni, aspirazioni e ripetizioni; come un quadro di Chagall parte dalla realtà per arrivare alla fantasia e all’immaginario. I suoi personaggi sospesi ci ispirano, ci sollecitano ad abbandonare il suolo; sembrano fluttuare come fluttuano i ricordi e ci fanno scivolare da ciò che è fluttuante a ciò che è sfocato ed impreciso. Che cos’è davvero accaduto? Quale parte dei nostri ricordi costruiamo e quale parte inventiamo?

Lo spettacolo arriva in Italia nell'ambito del progetto “Bruxelles en piste” promosso da Fondazione Piemonte dal Vivo e da ATER, per far conoscere al pubblico italiano il circo contemporaneo belga (www.bruxellesenpiste.it).

Trasparenze Stagione è organizzata dal Teatro dei Venti e ATER – Circuito Regionale Multidisciplinare, con il contributo del Quartiere 2 Comune di Modena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena nell'ambito della Rassegna Andante.