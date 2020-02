"Messer Ludovico Ariosto QUASI furioso", la compagnia Serraglio di Baladam va in scena a Concordia

Venerdì 21 febbraio, alle ore 21.00, presso la Biblioteca Comunale di Concordia sulla Secchia, va in scena lo spettacolo "Messer Ludovico Ariosto QUASI furioso", della compagnia Serraglio di Baladam, fondata dal regista e linguista Mirandolese Pierre Campagnoli.

Lo spettacolo, per voce, violoncello e chitarra, racconta in modo intelligente e divertente la vita del poeta Ludovico Ariosto e la mette a confronto con la sua opera più celebre, l'Orlando furioso. Il tutto comodamente in vestaglia e rigorosamente a ingresso libero.

Con questo spettacolo la compagnia di è aggiudicata il Premio della Giuria Popolare al Festival B.R.I.S.A.!

Il regista Pierre Campagnoli scrive: "La Compagnia Serraglio di Baladam è attiva dal 2017; facciamo ricerca sui meccanismi del linguaggio e della comunicazione all'interno della società contemporanea, poi trasformiamo la nostra ricerca in laboratori e spettacoli.

Con un approccio comico, letterario, storico e filosofico realizziamo spettacoli di narrazione con l'accompagnamento della musica dal vivo di musicisti professionisti. I nostri lavori mescolano gli argomenti più disparati e le atmosfere più varie, in discorsi intelligenti, ironici, freschi e brillanti. Nel nostro spettacolo di punta su Ludovico Ariosto tentiamo, in un guazzabuglio accuratissimo e ironico, di rimettere in discussione, a oltre cinquecento anni di distanza dalla pubblicazione della prima edizione dell'Orlando Furioso, la personalità pop e multiforme di Messer Ludovico Ariosto, stralunato gentiluomo ferrarese del Millecinquecento".