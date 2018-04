La Compagnia Insieme al teatro di Soliera con “Finché si scherza”

La Compagnia Insieme di Cavezzo torna in scena con una nuova commedia dell’equivoco: “Finché si scherza” di Dereck Benfield. Comunicare ai genitori della propria fidanzata l’intenzione di andare a vivere con lei, sembrava un ostacolo insormontabile per il povero Geoff. Il ragazzo però, nel weekend che trascorrerà nella casa dei futuri suoceri, si accorgerà che i problemi sono ben altri. Tra esilaranti equivoci, cadaveri in carriola, un bizzarro vicario e due consuoceri invadenti, saranno due lunghe giornate quelle che vedranno i padroni di casa, Andrew e Jane, alle prese con l’improbabile storia d’amore della figlia Sally e la smemorata zia Sarah.

Questa la trama di “Finché si scherza”, commedia brillante di Derek Benfield, che la Compagnia Insieme di Cavezzo metterà in scena sabato 21 aprile al teatro di Soliera (Mo) e domenica 22 aprile al Pala Round di San Felice (Mo). I biglietti sono in vendita all’Edicola Nelly, via 1° Maggio, Cavezzo.