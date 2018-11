Al Teatro Tempio lo spettacolo "Eva sono io"

Sabato 24 (alle ore 21)e domenica 25 (alle ore 17) novembre al Teatro Tempio di Modena (Viale Caduti in guerra 192) torna in scena la Compagnia Teatrodiungiorno con "Eva sono io", uno spettacolo che ha al centro un mistero e una figura enigmatica.Lo spettacolo “Eva sono io” che andrà in scena presso il Teatro Tempio di Modena, sabato 24 novembre alle ore 21 e domenica 25 novembre alle 17, chiude idealmente un ciclo della Compagnia Teatrodiungiorno, il ciclo della coscienza. Dopo il raggelante spazio cosmico di “Prometheus” e il noir di fine ottocento “Il cappello del prete”, con “Eva sono io” si arriva ai giorni nostri e lo spettacolo ruota attorno all’enigmatica figura di Eva e a una domanda: fino a che punto è vera la realtà e ingannevole una suggestione?

In breve la trama: una sera di novembre una donna si presenta nello studio di un avvocato, affermando di avere un appuntamento con lui per un colloquio di lavoro. Eppure, nessuno ha mai fissato quell’incontro. Il fastidio iniziale per quella visita imprevista si trasformerà presto in una inquietante sorpresa per l’avvocato che riconoscerà nella donna stralunata che chiede insistentemente di parlargli, sua moglie, andata via senza spiegazioni qualche mese prima. Lei tuttavia dice di non averlo mai visto, raccontando di essere un’altra persona. Comincia così un viaggio a ritroso per comprendere il mistero di quella donna: è davvero un’altra persona, è vittima di una amnesia oppure sta solo fingendo?

PER INFO E PRENOTAZIONI 059238576

Email: terrano@terranolawterrano.eu



INTERPRETI

VINCENZO BARBIERI

LUCIA CUCINIELLO

RAFFAELLA D’AULERIO

DOMENICO FEDERICO

SABINO GENOVESE

STEFANIA LAURIA

MARIA FINA PETA

FLORIANO TERRANO

ALESSANDRA ZANNATO

Regia Francesco Terrano