Carpi, al Teatro Comunale va in scena "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi

Il Circolo Lirico Pavarotti di Carpi con il patrocinio del Comune ha organizzato per venerdì 23 febbraio al Teatro Comunale un evento inserito nel cartellone della sala di Piazza dei Martiri (fuori abbonamento) e che riporterà nella città dei Pio la grande lirica. Andrà infatti in scena alle ore 20.30 il Trovatore, melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, con l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane (Direttore e Maestro concertatore Stefano Giaroli) e il Coro dell’Opera di Parma mentre la regia, le scene e i costumi sono di Artemio Cabassi.

I biglietti sono in vendita a prezzi che vanno dai 15 ai 38 euro.