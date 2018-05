"A sweet, delicious adventure", spettacolo in inglese al Teatro Sacro Cuore

Lo spettacolo arriva a conclusione del laboratorio teatrale in lingua inglese che, con un percorso differenziato a seconda delle fasce d’età, ha valorizzato la creatività degli alunni. La fusione di musica, voce, teatro e danza ha permesso ai bambini di immergersi completamente nell'apprendimento della lingua inglese permettendo a ciascuno di esprimersi secondo le proprie potenzialità.

Tutti i bambini e le altre figure della scuola –dalle maestre, che hanno collaborato attivamente alle prove, ai genitori dei bimbi, che si sono occupati di oggetti di scena e dei costumi- hanno collaborato per la realizzazione di un progetto comune, in un’ottica di cittadinanza attiva in cui, ciascuno per una propria parte, si è lavorato insieme per la messa in scena di uno spettacolo davvero “corale”.

A guidare i bimbi nel laboratorio teatrale e sino alla realizzazione dello spettacolo finale, l’attrice di origine bresciana ma modenese d'adozione Paola Ducci, diplomata alla scuola professionale per attori del Teatro Arsenale di Milano. “Il teatro è uno strumento incredibile per aiutare i ragazzi a conoscere e gestire le proprie emozioni –conferma Paola- ma anche un modo per far sì che, anche se in una lingua “non loro” come l’inglese, i bambini imparino ad acquisire fluidità di linguaggio e sicurezza”.

Lo spettacolo “A sweet, delicious adventure” si terrà domenica 27 maggio 2018 presso il Teatro S. Cuore, viale Storchi, Modena (Corso A: ore 15 - Corso B: ore 17)