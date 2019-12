"Un borghese piccolo piccolo", Massimo Dapporto sul palco del Teatro Astoria

Giovedì 19 dicembre 2019, alle ore 21, al Teatro Astoria di Fiorano Modenese, nell’ambito della Stagione 2019/2020, Tir Danza e Amministrazione Comunale presentano ‘Un borghese piccolo piccolo’, con Massimo Dapporto, Susanna Marcomeni, Roberto D'Alessandro, Matteo Francomano, Federico Rubino, tratto dall'omonimo romanzo di Vincenzo Cerami, adattamento e regia di Fabrizio Coniglio, musiche originali di Nicola Piovani, costumi di Sandra Cardini e scene di Gaspare De Pascali, luci di Valerio Peroni, produzione di Pietro Mezzasoma.

‘Un borghese piccolo piccolo’, romanzo straordinario di Vincenzo Cerami e già capolavoro cinematografico di Monicelli, è un ritratto di agghiacciante attualità. La peculiarità del romanzo è la tinta grottesca con cui Cerami descrive le umili aspirazioni del protagonista Giovanni Vivaldi, il borghese piccolo piccolo, uomo di provincia che lavora al ministero e che ha come più grande desiderio di ‘sistemare’ suo figlio Mario, proprio in quel ministero in cui Giovanni lavora da oltre trent'anni. Ma come ottenere una raccomandazione per il figlio? Ecco l'inizio della sua ricerca disperata di una ‘scorciatoia’, in questo caso rappresentata dalla Massoneria, per garantire un futuro al figlio. ln scena una tragicommedia che regalerà momenti di comicità a tratti esilarante con le musiche di Nicola Piovani e la regia di Fabrizio Coniglio, e con un grande interprete del nostro teatro: Massimo Dapporto, capace di rendere il ridicolo e tragico nello stesso tempo, regalando grande umanità e semplicità alla famiglia Vivaldi.

L’ingresso costa 18 euro (16 ridotto); possibilità di prevendita sul sito dell’Astoria con Liveticket.