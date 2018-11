Il vestitino rosso. A San Felice sul Panaro la storia di una donna alla scoperta dei propri desideri

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’attrice Irma Ridolfini terrà una lettura tratta dal racconto di Lamia Berrada-Berca, va in scena Il vestitino rosso che, nell’ambito di TiPì – Stagione di Teatro Partecipato - l’attrice Irma Ridolfini racconterà domenica 25 novembre alle ore 18 all’Auditorium Comunale di San Felice sul Panaro, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Belleville, Parigi: una donna, giovane madre analfabeta, esiliata in un paese di cui non conosce la lingua, vive rinchiusa nel suo piccolo mondo casalingo, dal quale si allontana per avventurarsi all'esterno solo se protetta e isolata dal suo burqa. Saranno però due incontri inaspettati ad aprire una breccia in questo guscio di solitudine e rassegnazione al quotidiano: il primo avviene durante una delle angoscianti sortite per effettuare le compere quotidiane, quando la donna intravede nella vetrina di un negozio un vestitino rosso che risveglia il desiderio, sentimento fino ad allora sconosciuto o ignorato, di possedere e indossare quel vestito; il secondo è quello con un libro di Kant, lasciato sul pianerottolo da uno sconosciuto e che sua figlia le legge. Il desiderio di decifrare e comprendere quel tesoro proibito sarà la chiave per la definitiva emancipazione, il modo attraverso cui la protagonista imparerà a porsi domande e a rispondersi, ma anche a trovare il coraggio di guardare ed essere guardata, di nominarsi ed essere nominata.

Una lettura scenica tratta dal racconto dell’autrice francese Lamia Berrada-Berca, che vuole contribuire a stimolare la riflessione sulle oppressioni di cui in modo diverso tutte le donne, di qualsiasi cultura, sono vittime. Il vestitino rosso rappresenta l’ultimo appuntamento di San Felice sul Panaro, ma la stagione di TiPì proseguirà ancora, con gli altri appuntamenti della lettura a puntate de ‘I miserabili’, il 28 novembre a Camposanto, il 5 dicembre a San Possidonio e il 12 dicembre a Mirandola.

TiPì – Stagione di Teatro Partecipato è promosso dall’associazione Nahìa e realizzato grazie al contributo del Comune di San Felice sul Panaro, Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.