Spilla in Gusto, lo street food nel pieno centro storico di Spilamberto

Nel weekend il Centro Storico di Spilamberto, si animerà con i migliori Food Truck dello stivale per scaldarvi anima e stomaco. Come contorno (oltre alle insalate), musicisti improvvisati, buskers, mercatini natalizi e laboratori per bambini.. ovvero tutto quello che immaginereste di una grande festa organizzata come fosse vostra! L'ingresso è gratuito, altrimenti... che festa sarebbe?!

Orari evento:

Sabato 7 Dicembre dalle 10.00 alle 23.00

Domenica 8 Dicembre dalle 10.00 alle 21.00