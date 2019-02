Sportmore. I “Demoni" del calcio in 13 storie di Alessandro Alciato

Dopo l’interessante ed appassionante serata d’apertura con Matteo Marani, torna questa settimana l’appuntamento con SportMore. Giovedì 28 febbraio, alle ore 21 presso la Sala Arcelli della CNA Modena in via Malavolti 27, interverrà un altro giornalista sportivo e scrittore di grande successo come Alessandro Alciato che presenterà la sua opera “Demoni. Quando la partita è fuori dal campo: storie di protagonisti del calcio alle prese con le sfide della vita”. Si tratta di 13 racconti che vedono protagonisti nomi noti della storia passata e attuale del mondo calcistico, 13 storie che esulano dal campo e che vedono i protagonisti lottare per superare problemi e momenti bui vissuti al di fuori del rettangolo di gioco.

La serata sarà poi arricchita dalla presenza dei protagonisti di alcune delle storie narrate nel volume e che, almeno in parte, militano attualmente nelle società sportive del territorio o limitrofe. In particolare saranno presenti il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, il giocatore del Carpi Mamadou Couilbaly, l’ex presidente del Torino Attilio Romero ed il giornalista modenese Marco Nosotti.

Grazie alla collaborazione con il Mondadori Point di Modena sarà possibile per tutti acquistare “Demoni” in occasione della serata, con l’autore e gli ospiti che saranno a disposizione per firma copie e foto con il pubblico.

L’ingresso sarà libero, previa prenotazione fino ad esaurimento posti, inviando una mail con il proprio nome all’indirizzo info@sportmore.it.