Stage intensivo di DIZIONE FONETICA e LETTURA ESPRESSIVA///

per una comunicazione efficace

2 e 3 di febbraio 2019 , dalle 10,30 alle 17,30, CLUB 33- CARPI



Un laboratorio aperto a tutti quelli che intendono migliorare le proprie capacità comunicative ed eliminare le cadenze regionali e le imperfezioni che spesso caratterizzano il nostro modo di parlare.

Si lavorerà sulle regole di base della dizione e della fonetica e sulla loro applicazione pratica. Verranno esaminati gli aspetti della comunicazione verbale e non verbale, i fondamentali della respirazione e della vocalità, e ci si metterà alla prova con la lettura interpretativa.

Conduttrice del corso Barbara Corradini, attrice, insegnante di recitazione ed esperta di comunicazione ( www.bsmt.it-docenti)

Per informazioni ed iscrizioni: dizionecomunicazione@gmail.com