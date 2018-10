Stage di Taijiquan a San Damaso: "Movimento-respiro-concentrazione"

Asd Taoista Tienli organizza a Modena: "TaijiQuan tre elementi per il benessere e la longevità: movimento-respiro-concentrazione", aperto agli allievi appartenenti a tutte le scuole di formazione e gratuito. Lo stage ha l'obiettivo principale di fare conoscere quanto il taijiquan sia un valido modo per ritrovare unità tra corpo, mente e cuore; quell'unità che è elemento base sul quale si fonda la condizione di benessere, salute e una possibilità di lunga vita. E' finalizzato quindi ad accrescere la comunità' dei praticanti. Proprio per tali motivi lo stage

E' APERTO A TUTTI E GRATUITO. - al mattino è prevista la pratica collettiva di qigong e taijiquan; - il pomeriggio è dedicato alla pratica della spada stile yang 16-32 La sede è la Sala Polivalente S. Damaso, Modena, raggiungibile facilmente in 10 minuti anche dall'autostrada Modena sud. Lo stage è realizzato con il patrocinio del Quartiere3 del Comune di Modena, e del CSI Modena e sarà tenuto dal Gran Maestro Li Rong Mei.