Continua la stagione sinfonica del Teatro Comunale, appuntamento con l'orchestra WPR

Si terrà giovedì 21 marzo 2019 alle 20,30 il prossimo appuntamento con la stagione sinfonica al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena. Ospite la Württembergische Philharmonie Reutlingen che torna a Modena dopo la scorsa stagione con un nuovo programma che include la Seconda Sinfonia dell’americano Charles Ives, brano raramente eseguito e qui interpretato da Fawzi Haimor, dal 2017 direttore principale dell’orchestra.

Nato a Chicago nel 1983, Fawzi Haimor si è formato nel Middle East e a San Francisco. Laureato in musica e neurobiologia, ha tenuto master in direzione alla University of California-Davis e alla Indiana University. È stato direttore assistente dell’Alabama Symphony Orchestra, dove è stato nominato anche primo direttore musicale dell’Alabama Symphony Youth Orchestra. Oltre agli impegni internazionali in qualità di direttore ospite, Haimor ha appena completato il suo mandato di Resident Conductor alla Pittsburgh Symphony Orchestra, collaborando con Manfred Honeck, Leonard Slatkin, Gianandrea Noseda, Rafael Fruhbeck de Burgos e Jan Pascal Tortelier. Recentemente ha debuttato con l’Orchestre de Chambre de Paris, NDR Radiophilharmonie Hannover, BBC Philharmonic Orchestra, Orquesta Sinfonica do Porto, Oulu Sinfonia, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Qatar Philharmonic, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Kyoto Symphony, The Florida Orchestra e Indianapolis Symphony.

Nella scorsa stagione ha debuttato in Nuova Zelanda con la New Zealand Symphony Orchestra e al Park Music Festival di Chicago, ha tenuto concerti con la Louisiana Philharmonic Orchestra, la New West Symphony Orchestra, la New Mexico Philharmonic e l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg.

La Württembergische Philharmonie è stata fondata nel 1945 come orchestra di Reutlingen - città tedesca di oltre centomila abitanti situata nel Land del Baden-Württemberg, a sud di Stoccarda, dove tiene una regolare attività concertistica insieme a prestigiose tournée internazionali in Europa, Asia e Stati Uniti. In programma anche il Primo concerto di Brahms nell’esecuzione di Dejan Lazić, giovane pianista nato a Zagabria, cresciuto a Salisburgo, dove ha studiato presso il Mozarteum e ora residente ad Amsterdam. La sua registrazione del Secondo Concerto di Rachmaninov con la London Philharmonic Orchestra ha ricevuto il prestigioso premio tedesco “Echo Klassik”. La sua figura è nota internazionalmente anche per l’arrangiamento e l’adattamento pianistico di capolavori classici, come il Concerto per violino e orchestra di Brahms, interpretato al pianoforte con la Atlanta Symphony Orchestra, ai BBC Proms e al Concertgebouw di Amsterdam.