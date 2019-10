'Ste Sroden, tradizioni e sapori d'autunno a Fanano

Torna domenica 13 ottobre 2019 a Fanano la magia di 'Ste Sroden, tradizioni e sapori d'autunno. Ma che cosa è ‘Ste Sroden? Innanzitutto è una grande festa di comunità che racconta l’autunno in montagna, tra funghi, castagne e sapori di una volta. E cosa significa ‘Ste Sroden? Vuole dire “quest’autunno” secondo un dialetto delle frazioni di alta montagna del Comune di Fanano. Ecco il programma di questa bellissima festa che, ogni anno, richiama sul territorio migliaia di visitatori.

CIBO. Dalle prime luci del mattino 14 ristoratori di Fanano scenderanno in piazza Corsini allestendo d'autunno il paese e, a pranzo, tutti potrete assaggiare le loro specialità stagionali a base di funghi, castagne, zucca e tanto altro, dal primo al dolce. Come accedere al nostro fantastico banchetto autunnale? Sarà presente uno spazio dell'ufficio turistico che scambierà i vostri soldi in valuta fananese per poter pagare i ristoranti d'autunno. Tante le ricette interessantissime, che spaziano dalla tradizione all’innovazione (fino al food truck delle crescentine): polente sotto varie forme, tortelloni, ciacci, vellutate, carni varie dai sapori autunnali e tanti dolci, con 8 proposte anche gluten free. Accedendo al banchetto autunnale potrete ricevere il menu con tutte le pietanze, per consultarlo, ordinare le “vecchie banconote di Fanano” per poi scambiarle presso gli stand. Dove si potrà mangiare? Piazza Corsini sarà allestita con tanti tavoli dove mangiare in compagnia, compreso gli ambitissimi tavoli intorno alla fontana di Piazza. Tra i vostri piedi, in centro storico, troverete anche tantissime foglie che creeranno in piazza l’atmosfera tipica dell’autunno.

ARTIGIANATO. ‘Ste Sroden non è solo cibo. E’ tanto altro ancora. Ci saranno tanti artigiani del posto che nel loro “Fananexpo” vi mostreranno le loro maestranze, dal legno al marmo, dalla pietra al ferro. E tra le cose bellissime da vedere in quel giorno anche la Forma di Parmigiano Reggiano realizzata dal Consorzio del Parmigiano Reggiano di Modena in collaborazione con il Caseificio Santa Lucia di Rocchetta Sandri. E poi non solo, tanti mercatini anche dell’arte e dell’ingegno lungo tutta via Abà (quella vicino alla chiesa di San Silvestro).

CULTURA. Tante le opportunità per gli amanti della cultura, con l’obiettivo di scoprire da vicino Fanano. Visita guidata al museo di scultura su pietra alle ore 11 e alle ore 16 (a cura di Ussp Fanano) e sempre agli stessi orari visita al centro storico del paese a cura di Associazione Ottonello Ottonelli. Entrambe le visite saranno con ritrovo presso l’Ufficio Turistico. Inoltre domenica sarà possibile visitare la Torre dell’Orologio di Palazzo Lardi per vedere dall’alto piazza Corsini con un occhio insolito.

TREKKING. Tante le proposte per gli amanti delle camminate. Il giro più difficile è sicuramente quello che parte dalle ore 10 con ritrovo presso l’Ufficio Turistico a cura de La via dei Monti: attraverso “il Sentiero dei Metati” in zona Madonna del Ponte si raggiunge l’antico paesello di Montemezzano (abbandonato dai primi anni 50), poco sotto la cima del monte ‘Pizzo di Fanano’. Alle ore 10 e alle ore 14 invece parte l’escursione a livello semplice lungo “il Sentiero dei Metati” con diorama a cura dei volontari dell’Associazione Croce Arcana di Ospitale che mostreranno la “vita di una volta”, legata al mondo della castagna. Obbligatorie, per tutte le escursioni, scarpe da trekking. Prenotazioni presso l’Ufficio Turistico.

EBIKE. Vuoi essere la E-Bike più veloce ndi tutte in un'appassionate gara tra i boschi? Iscriviti ad E-Bike Race al 333-2410502 con ritrovo ore 9 presso Ecoday Camping - Il Castagno. Inoltre ci saranno prove gratuite di E-Bike negli stand di Fananexpo a cura dei rivenditori locali.

MUSICA. Intrattenimento musicale itinerante-tradizionale con “Farmer’s Band” e “Tony e i Semitoni”.