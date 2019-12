Stefano Feltri presenta il libro "Sette scomode verità che nessuno vuole guardare in faccia sull'economia italiana"

Prima presentazione italiana del libro "Sette scomode verità che nessuno vuole guardare in faccia sull'economia italiana" di Stefano Feltri. Sarà il giornalista modenese, ex vicedirettore del Fatto Quotidiano e oggi alla guida del sito ProMarket.org, il prossimo protagonista della rassegna culturale "Un libro, le idee", organizzata dalla Fondazione Mario Del Monte in collaborazione con Librerie.coop.

L'appuntamento è per venerdì 20 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Manifattura della Fondazione San Filippo Neri, via Sant'Orsola 52, Modena.

Nel libro, edito da Utet, Feltri sostiene che il nostro Paese non cresce perchè non guarda in faccia alcune verità e demolisce, uno per uno, sette consolidati luoghi comuni che distolgono il dibattito pubblico italiano dai problemi reali. Per citarne alcuni, “Lavorare meno, lavorare tutti”, “Per il bene dei giovani”, “Gli italiani vengono prima dello spread”.

A discutere con l'autore sarà Franco Mosconi, professore di Economia e Politica Industriale all'Università di Parma.