Stefano Ricci con "Più Giù" al Teatro delle Passioni

Dopo aver debuttato a VIE Festival nel 2016, arriva al Teatro delle Passioni di Modena da mercoledì 21 a domenica 25 febbraio Più Giù di e con Stefano Ricci. Disegnatore e artista grafico di fama internazionale, dell’artista la casa editrice Quodlibet lo scorso anno ha edito Mia madre si chiama Loredana, un libro in cui l’autore descrive sua madre attraverso parole e immagini.

In Più Giù, Ricci ci parla di sua madre Loredana e lo fa grazie al racconto e al disegno dal vivo, accompagnato dal tappeto sonoro eseguito dal contrabbasso di Giacomo Piermatti e la chitarra e i live electronics di Vincenzo Core.

«Non so nuotare ma mi piace tuffarmi – afferma Stefano Ricci – perché c’è quel punto meraviglioso nel tuffo che somiglia al volo, si aprono gli occhi e ci si lascia cadere. Disegnare per me è come lasciarsi cadere, più giù, con la musica. Disegno, suono e voce, sono gli strumenti antichi, segretamente uniti, che stiamo provando ad evocare insieme, per riuscire a raccontare una storia. Questa storia si intitola Mia Madre si chiama Loredana.

Tre anni fa ho cominciato a disegnare e a cercare di raccontare mia madre, per il piacere e la necessità di farlo, senza sapere che questi materiali sarebbero diventati un libro. In questi tre anni ho potuto disegnare tanto dal vivo. È stato un processo lento, pieno di scoperte, e in un certo modo enigmatico. Mi è servito tempo per capire meglio come seguirli, per andare in sincrono con loro, affidarmi alla musica che solo loro sono capaci di suonare, un invito ad andare dove non sono mai stato. Una sera ho letto e registrato il testo del libro, Giacomo e Vincenzo hanno iniziato a suonare insieme, con questa voce, questo racconto, ed è successo qualcosa, una specie di click, qualcosa ha cominciato a esistere e a muoversi, quasi senza intenzione. Abbiamo fatto alcune residenze, giorni di prove e improvvisazioni, ricche di indicazioni e di cadute entusiasmanti. A questo punto è venuto a trovarci Danio Manfredini, e non poteva andare meglio di così».

Conversando di teatro: sabato 24 febbraio presso il Teatro delle Passioni, la compagnia incontra il pubblico al termine della recita. Ospite Andrea Losavio. Conduce Diletta Venturelli.

Ingresso libero. In collaborazione con Amici dei Teatri Modenesi.

Orari: da mercoledì a venerdì ore 21 // sabato ore 20 // domencia ore 17



Ingresso € 12 / 8,5

BIGLIETTERIA TELEFONICA

059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13



BIGLIETTERIA TEATRO STORCHI

Largo Garibaldi, 15 - tel. 0592136021

Orari: martedì dalle ore 10 alle 14 e dalle 16.30 alle 19.00; dal mercoledì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00; sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.00

VENDITA ONLINE

www.vivaticket.it



PIÙ GIÙ

disegno e voce Stefano Ricci

collaborazione al progetto Danio Manfredini

contrabbasso Giacomo Piermatti

chitarra e live electronics Vincenzo Core

regia proiezioni Cristiano Pinna

produzione EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Durata: 1 ora e 15 minuti

