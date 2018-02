Storia del costume e musica: un percorso attraverso i secoli con il cattaneo-deledda couture

Nuovo fashion show con l’Istituto Cattaneo-Deledda, sabato 17 febbraio alle ore 17,30 nella prestigiosa sede del salotto culturale Aggazzotti di Modena, in viale Martiri della Libertà 38. Per l’occasione musica e storia del costume s’incontreranno sulle note di Edwin McDowell e George Gerswhin, presentate dal trombettista Luigi Santo e dalla pianista Daniela Gentile.



A sfilare saranno le allieve del corso Moda dell’Istituto Cattaneo-Deledda, con abiti che ripercorrono la storia del costume dal Cinquecento al Novecento, progettati e realizzati dagli studenti nei laboratori tecnologici della scuola.

Il corso di Produzioni Tessili Sartoriali prevede, infatti, uno specifico approfondimento teorico sulla storia del costume dall’antichità fino ai giorni nostri, percorso che si concretizza con la realizzazione di abiti e accessori storici.

Tra i capi inseriti nella sfilata di sabato pomeriggio, alcuni sono stati realizzati dal Laboratorio Rinascimentale di Finale Emilia coordinato dalla professoressa Rita Battaglioli, alla quale va un sentito ringraziamento per la collaborazione al progetto.



L’ingresso all’evento è di 8,00 - 10,00 euro; per informazioni e prenotazioni tel. 392 0512219.