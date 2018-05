Al MATA la "storia al femminile" della Manifattura Tabacchi

Giovedì 3 maggio 2018, ore 18, organizzato dalla Fondazione Fotografia Modena presso il MATA, si terrà un incontro con Elena Bellei, giornalista e scrittrice, e Paola Nava, storica e sociologa, per raccontare la storia dell'Ex Manifattura Tabacchi.

Aperta dal 1600 fino alla fine del 1900, la fabbrica ha impiegato al suo interno prevalentemente forza lavoro femminile ed è stata teatro dell'importante processo di emancipazione che ha riguardato le donne negli ultimi secoli.

L'evento rientra nel costo del biglietto valido per accedere alla mostra. Ingresso gratuito per gli under 18 e gli over 65.