Officina Memoria, a Carpi la restituzione del progetto Storia in Viaggio

Presso il Teatro Comunale gli studenti presentano i progetti sviluppati a partire dalle diverse attività di formazione e dalle visite promosse dalla Fondazione Fossoli nel corso del viaggio in Austria e Germania dal 24 al 28 febbraio 2019

Il progetto Storia in Viaggio culmina con i giorni passati dagli studenti a scoprire i diversi luoghi che testimoniano, tra Austria e Germania, gli orrori dell’universo concentrazionario nazista. Ma ricordiamo che il viaggio è preceduto da laboratori e momenti di formazione, e seguito da un momento pubblico e collettivo di restituzione nato proprio a partire dagli stimoli ricevuti durante il viaggio promosso dalla Fondazione Fossoli. In questo senso, martedì 30 aprile, il Teatro Comunale di Carpi ospiterà, a partire dalle ore 9:00, Officina Memoria, l’incontro in cui gli oltre 450 studenti degli istituti superiori modenesi partecipanti all’edizione 2019 di Storia in Viaggio potranno presentare ai coetanei i propri progetti sorti da questa esperienza. Aperta a tutta la cittadinanza, l’iniziativa sarà introdotta dai saluti del Presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi Castagnetti, del Sindaco di Carpi Alberto Bellelli.

Nell’ottica di allargare lo sguardo ad altre esperienze e promuovere lo scambio tra pari, parteciperà alla giornata una delegazione di studenti del Treno della Memoria della Toscana, accompagnata dallo storico Luca Bravi, e la Scuola secondaria ‘Virgilio’ di Moglia che ha partecipato ad un concorso nazionale sul tema della memoria. Il progetto Storia in Viaggio ha ottenuto per il secondo anno consecutivo, lo ricordiamo, la Targa del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.