Storie di profughi e cittadini nella Grande Guerra al Teatro Tempio

Una narrazione teatrale per raccontare come la Prima Guerra Mondiale impattò Modena e l’Emilia-Romagna, tra profughi post Caporetto, accoglienza, spirito nazionale e contrarietà. Nell’ambito del progetto regionale Grande Guerra Emilia-Romagna, sabato 3 ottobre alle 21 al Teatro Tempio, in viale Caduti in Guerra 196 a Modena, si svolge lo spettacolo-narrazione “In fuga dalla Grande Guerra. Storie di profughi e cittadini emiliano-romagnoli nel conflitto totale” con sceneggiatura e narrazioni storiche di Daniela Degli Esposti e performance di lettura di Federico Benuzzi, Lorenzo Costantini e Giovanni Galli.

Anselmo ha sedici anni, quando si trova investito dalla rotta di Caporetto. La fuga dalla sua Udine è precipitosa: per i civili non c’è neppure una meta precisa. Prima Verona, poi Parma e infine Modena, il luogo dove coltiva la speranza di ritornare. Intanto Laura è tornata nella sua Reggio Emilia, ma non proprio a casa: le bombe cadute su Venezia le risuonano dentro ogni notte, “spingendola” all’ospedale psichiatrico San Lazzaro. Le loro storie di vita, insieme a tante altre, offrono chiavi di lettura per capire che cosa accadde nelle province emiliane e romagnole durante la Prima guerra mondiale.

La ricostruzione storica, frutto delle ricerche prodotte da Daniel Degli Esposti e Marco Marzi insieme al gruppo di lavoro sui profughi di Caporetto, ripercorre il periodo bellico attraverso le vite di donne e uomini che tra il 1914 e il 1918 si trovarono costretti a fare i conti con il fenomeno della “profuganza” di guerra. Le storie degli “esuli” s’intrecciano alle vicende di coloro che li accolsero, ma anche alle azioni di chi si batté per cacciarli dalla propria comunità.

L’iniziativa è organizzata dagli Istituti storici dell’Emilia-Romagna in rete e promossa dal Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena con il sostegno della Regione. Il progetto “Grande Guerra Emilia Romagna”, iniziato nel 2014 a cent’anni dalla Grande Guerra grazie al sostegno dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, ha messo in rete gli Istituti storici regionali nella progettazione di una ricerca e una divulgazione storica di qualità e ha visto la realizzazione di mostre, convegni nazionali, ricerche e cicli di lezioni magistrali sul primo conflitto mondiale.

Il progetto è pubblicato e disponibile sul sito web www.grandeguerra.900-er.it.

L’iniziativa rientra nel programma “1918 – 2018. A cento anni dalla fine della grande guerra” a cura di Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune e Comitato per la Commemorazione del Centenario della Grande Guerra, con Provincia, Prefettura e Fondazione Cassa di risparmio di Modena.