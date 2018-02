A "Strada Facendo" si parla di conflitti di coppia

Si svolge sabato 10 febbraio il secondo incontro del nuovo ciclo di “Strada facendo vedrai… la separazione: storia di un cambiamento familiare”, organizzato dal Servizio di mediazione familiare del Centro per le famiglie del Comune di Modena.

Alle 10 presso la sede del Centro per le Famiglie in piazzale Redecocca 1 Francesco Canevelli, psichiatra, psicoterapeuta e mediatore familiare, parlerà del distacco emotivo dal partner e del conflitto di coppia nell’incontro intitolato “Se mi vuoi lasciare…dimmi almeno perché”.

I prossimi appuntamenti sono in programma il 17 febbraio con Giorgio Penuti; il 3 marzo con Pier Giuseppina Fagandini, il 10 con Massimo Camiolo, 17 marzo con Laura Fruggeri e il 7 aprile per l’incontro conclusivo a cura dei genitori.

Il percorso propone una riflessione e un confronto con l'aiuto di esperti sui complessi aspetti affettivi e relazionali che si presentano nelle famiglie coinvolte in processi di separazione e divorzio, con l’obiettivo di mettere in rete risorse utili per affrontare il cambiamento.

La partecipazione è libera e gratuita. Per ulteriori informazioni: Servizio di mediazione familiare tel. 059 2033615.