A Salto Nel Suono "Storie italiane di uomini e chitarre" con Antonio Stragapede

Mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 21 alla Biblioteca Comunale di Nonantola, Via Provinciale Ovest 57, prosegue la rassegna Salto Nel Suono con la serata intitolata “L’onda. Storie italiane di uomini e chitarre”. Ospite Antonio Stragapede.

Armato di chitarra e di tanta voglia di raccontare, Antonio Stragapede, presenta a Nonantola il libro “L’onda”, un testo importante che racconta quando tra la fine dell' 800 e gli anni 30 del Novecento, in Italia proliferano straordinari autori per chitarra, oggi pressoché dimenticati. Musicisti che diffondevano le loro opere soprattutto attraverso la carta stampata.

Nella maggior parte dei casi sono brani per chitarra, pubblicati in riviste specializzate per mandolino, oppure incisi nei primi dischi a 78 giri, brani che appartengono al genere allora in voga dei "Ballabili": valzer, polka, mazurca, serenata, marcia, ecc.

Musiche che finiscono sia nelle mani di musicisti colti sia di suonatori popolari, ciabattini, barbieri, frequentatori di osterie, chitarristi comunque virtuosi del proprio strumento, che la suonano e la diffondono, emigrando, anche in terre straniere. È ormai accertato l'enorme contributo che forniscono i musicisti italiani alla nascita delle grandi musiche d'oltreoceano.

Un percorso definito di “ri-conoscenza”, volto a riappropriarsi di un gusto del respiro musicale intimamente connesso con la storia e la terra emiliano-romagnola.