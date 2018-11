"Strambe storie. Narratori coraggiosi", il Teatro dell'Orsa a Maranello

Due attori e un artista visivo danno vita a storie strampalate e imprevedibili, popolate di personaggi irriverenti nati dalla fantasia di Saki e Dahl. Questo lo spettacolo Strambe storie. Narratori coraggiosi del Teatro dell’Orsa, che sarà in scena domenica 18 novembre alle ore 16.30 al Mabic di Maranello, in provincia di Modena, nell’ambito dei festeggiamenti per i sette anni di attività della biblioteca cittadina.

«L'arte di farsi ascoltare è prima di tutto saper ascoltare gli altri» spiegano gli autori in merito allo spettacolo risultato finalista al Premio In-Box Verde 2017 «Una videocamera galleggia nel buio e restituisce in proiezione dal vivo i segreti del fare di Michele Ferri: mentre i colori si dilatano, la sua mano crea i protagonisti delle storie passo a passo. Sono racconti di scrittori coraggiosi, capaci di disobbedienze e finali inaspettati, racconti che ci tengono con il fiato sospeso, strappando sorrisi e stupore. Un gioiello unico sui paradossi e i segreti dell'arte del narrare. Un intreccio di storie da non perdere».

Gli attori e registi Monica Morini e Bernardino Bonzani hanno creato questo spettacolo partendo dal racconto indimenticabile Il Narratore di Saki, scrittore soprannominato “l’Andersen inglese” che certamente ha ispirato le funamboliche storie di Roald Dahl, autore, sceneggiatore e aviatore britannico conosciuto soprattutto per i suoi romanzi per l'infanzia (tra i quali vale ricordare almeno La fabbrica di cioccolato, James e la pesca gigante, Il GGG e l’esilarante Gli Sporcelli).

Michele Ferri, artista e illustratore, noto anche in Francia per le sue opere e illustratore de Il narratore di Saki (Edizioni Orecchio Acerbo, 2007), disegna dal vivo nuove immagini delle storie.