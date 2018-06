Strategic Innovation Summit, automotive ed ecosostenibilità a ModenaFiere

L'Emilia-Romagna è un territorio dinamico e tecnologicamente all'avanguardia. Una Regione che cresce e investe, con 10 Tecnopoli, 82 laboratori di ricerca industriale e 14 centri per l'innovazione, parte della Rete Regionale dell'Alta Tecnologia. Ecco perché Assodel (Associazione Distretti Elettronica — Italia) l'ha scelta come sede privilegiata per una serie di eventi nel settore delle nuove tecnologie. Tra gli altri, lo Strategic Innovation Summit, incontro associativo per eccellenza dedicato ai manager dell'industria, in programma il 27 giugno a ModenaFiere (pad. C).

Automotive, motore di sviluppo dell'innovazione - Attraverso analisi di mercato, casi di successo selezionati, personaggi di rilievo del mondo accademico, istituzionale e industriale, l'Innovation Summit di Assodel proporrà in modo particolare una visione sul futuro del settore automotive, tra veicoli connessi, elettrici e a guida autonoma. Fornendo così spunti e nuovi modelli di business cui ispirarsi anche in altri ambiti applicativi a livello industriale.

Qualche dato per comprendere lo scenario... Il mercato delle auto connesse (connected car) è previsto crescere del 204% entro il 2022 per un valore di 122,6 miliardi di euro. I dispositivi di sicurezza e le tecnologie per la guida autonoma trainano il comparto. Parlando di veicoli elettrici, in Italia, lo scorso anno sono state vendute 3.190 moto elettriche (+43% rispetto al 2016) e anche il fenomeno delle e-bike è in crescita. Se guardiamo oltre e pensiamo ai test in atto sull'elettrico a guida autonoma e ai robot-taxi o ai volocopter, ci rendiamo conto che certe cose non esistono più soltanto nei film di fantascienza.

E-mobility, esperti e visioni a confronto - L'evento del 27 giugno è fortemente calato nell'area in cui si trova, la Motor Valley dell'Emilia-Romagna. Durante l'Innovation Summit ci saranno infatti gli interventi di alcuni esperti e aziende del territorio: come Francesco Paolo Ausiello di ASTER, società dell'Emilia-Romagna per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, che parlerà di "Emilia Romagna Smart specialization Strategy, indirizzi strategici e opportunità nel settore della mobilità", Riccardo Masiero del CRIT, società specializzata nella ricerca, sui "Trend tecnologici dell'elettrificazione nel settore automotive" e Riccardo Rovatti del MUNER, l'associazione interuniversitaria Motorvehicle University of Emilia-Romagna. Tra gli interventi sarà presentato il MASA - Modena Automotive Smart Area, insieme agli ultimi test in ambito Smart Road su veicoli connessi e a guida autonoma effettuati dall'UniMoRe presso l'Autodromo di Modena. Infine, parleranno eccellenze italiane del settore quali ItalianVolt, VisLab e FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici).

Come testimoniai speciali della vocazione innovativa del territorio, sono stati invitati evento anche l'Assessore alle Attività Produttive della Regione Emilia Romagna, Palma Costi, e l'Assessore alle Attività Produttive del Comune di Modena, Ludovica Carla Ferrari. All'evento, saranno infine presenti alcune giovani start-up che stanno sviluppano i loro progetti nell'ambito e-mobility sul territorio. Tra queste Bettery, team di ingegneri dell'Università di Bologna che ha creato la prima batteria liquida per veicoli elettrici, ed Elisium, start-up del ModenaHub con il suo MAT (My Awesome-friend the Traffic) un sistema hw da installare in auto capace di raccogliere, elaborare e mettere a disposizione dati e informazioni a supporto della mobilità stradale.