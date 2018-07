Weekend all'insegna dello Street Food a Mirandola

Musica e gastronomia vanno a braccetto dal 20 al 22 luglio a Mirandola, in piazza Costituente, per la terza edizione di “Street Food”, un tempo la Fiera di luglio che ha cambiato radicalmente format. L’iniziativa è organizzata da L’Accento di Cento (Fe) con il contributo del Comune di Mirandola. Le cucine apriranno venerdì 20 luglio dalle ore 18, mentre sabato 21 e domenica 22 luglio saranno in funzione dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18. Tantissime le proposte gastronomiche per soddisfare tutti i palati: birre artigianali, tigelle e gnocco, bombette pugliesi, pesce fritto, cibo cubano, messicano e spagnolo, pata chips, hamburger americani, risotti, arrosticini, carne toscana alla griglia, bomboloni e cannoli, griglia argentina.

Venerdì 20 luglio, poi, sul palco di piazza Costituente, alle 21.30, concerto degli “Albatros”, cover band dei Blues Brothers. Sabato 21 luglio, sempre alle 21.30 sul palco di piazza Costituente, esibizione di Nelson Machado con musica brasiliana, samba, bossa nova e reggae. Chiude la manifestazione, domenica 22 luglio, ancora alle 21.30 sul palco di piazza Costituente, il concerto dei “Cross Three”, blues trio che proporrà musica soul, blues e reggae.