Truck food da tutta Italia per una tre giorni all'insegna del cibo da strada a Carpi

Voglia di divertimento all’aria aperta, condivisione, compagnia, buona musica e prelibatezze gourmet. E’ questo il “cocktail” che sarà servito durante la tre giorni di 41012 Carpi Street Festival, l'appuntamento dedicato al cibo da strada di qualità, organizzato da SGP Eventi, in collaborazione con il Comune di Carpi. Da venerdì 31 a domenica 2 giugno, truck food provenienti da tutt'Italia si fermeranno al Parco delle Rimembranze per un goloso e divertentissimo assaggio d'estate. Nella grande area verde a ridosso del centro, attrezzata con tavoli, panchine e aree relax, sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana ed estera, preparate sul momento da coloratissimi camioncini, vere e proprie cucine itineranti.

L’evento inizia venerdì 31 maggio dalle 18 e prosegue fino a mezzanotte, mentre sabato 1 e domenica 2 giugno i truck cominceranno a cucinare dalle ore 12, occasione perfetta per godersi il pranzo all’aperto del verde del parco, dopo tanti giorni di maltempo.

L’edizione 2019 porta con sé tante novità, a partire dal menù, che diventa sempre più gourmet, consentendo una scelta ampia ed esotia rispetto alle proposte della scena gastronomica tradizionale della nostra area. Dalla cucina greca a quella balcanica, da quella venezuelana e messicana con tacos, nachos, burrito, empanadas operadas e arepas alla grande novità di quest’anno i Takoiaki giapponesi. Queste polpette fritte di forma sferica sono tipiche della cucina di Osaka e sono fatte con pastella di farina di grano, al cui interno viene posto un pezzo di polpo, ritagli di tempura (tenkasu), zenzero marinato e cipolla verde. Quando sono pronti, vengono guarniti con salsa Otafuku, alga aonori tritata, maionese e katsuobushi.

Non mancheranno poi i grandi classici dello street food, come gli arrosticini abruzzesi, le olive all'ascolana, i frittini di Pepita e gli hamburger, anche nella versione con chianina di BBQ Valdichiana. Inoltre pizza fritta, puccia slaentina, pasticciotto leccese, panini calabresi con ‘nduja salsiccia e cipolla di tropea e carne alla griglia cucinata con cotture slow'nd low, affumicature e american barbecue.

Ancora più attenzione, infine, sarà dedicata alle intolleranze alimentari, con due truck: ZeroGrano che proporrà primi e panini senza glutine e Il Cheff Marcello con i suoi hamburger gourmet gluten free. Il tutto, ovviamente, accompagnato da un ottimi drink: birra (anche senza glutine), vino e cocktails pestati preparati dai bar tender professionisti.

41012 Carpi Street Festival non è però solo ottimo cibo. Tra i grandi protagonisti di questa tre giorni c'è anche la musica, che allieterà i pomeriggi e le serate all’ombra degli alberi e tanti momenti di sano relax e divertimento aperti a tutti: Zumba e pilates con la scuola Virtual Fitness, musica con i migliori dj della scena alternativa e street visual artist che graffiteranno live sul momento!

La location. Far rivivere i parchi, restituendo loro la funzione aggregativa che negli anni si era andata perdendo: è questa la mission che si è prefissato lo Street Festival Tour, nella scelta delle location nelle varie città che ospitano le tappe. A Carpi è stato individuato così il Parco delle Rimembranze, un'area verde di 25.000 mq, realizzata agli inizi degli anni '30 in ricordo dei Caduti della città in occasione della Grande Guerra. I food truck saranno ospitati lungo i vialetti asfaltati, mentre nelle aree verdi saranno presenti tavoli e panchine.