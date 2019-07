Lo street food torna ad animare il centro di Mirandola

Il Comune di Mirandola e "L'Accento" organizzano Street Food, un evento che per tre giorni animerà il centro storico con stand gastronomici, musica dal vivo ed intrattenimento per tutta la famiglia. Filo conduttore delle tre serate sarà il cibo da strada in tante declinazioni. Hamburger, hot dog, birra artigianale, patatine e vini sono alcune delle pietanze che saranno proposte nel corso dell'iniziativa, ma ci saranno anche prodotti locali tipici del nostro territorio.

Street Food avrà luogo in Piazza Costituente con inizio venerdì 19 luglio, data in cui è prevista l'esibizione di Untrio. Si prosegue sabato 20 luglio in compagnia di Luca Guaraldi. L'evento si chiuderà domenica 21 luglio con il concerto dei Black Sheep. Tutti gli spettacoli musicali avranno inizio alle ore 21.30.