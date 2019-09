Al Novi Sad l'inno allo street food gourmet del 41121 Modena Street Festival

Una grande festa questo weekend, con protagonista l’eccellenza del cibo da strada, per questa edizione del 41121 Modena Street Festival, uno dei primi street food in Italia, che da sempre punta sulla qualità dei prodotti distinguendosi dalle altre emulazioni. Non mancheranno le novità per rendere la tre giorni sempre più accattivante. Quella in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre al Parco Novi Sad sarà infatti molto più di una “semplice” nuova edizione del festival organizzato da SGP eventi in collaborazione con il Comune di Modena, che da diversi anni ormai celebra lo street food gourmet da tutto il mondo.

Accanto alle prelibatezze cucinate al momento con ingredienti di eccellente qualità dai food truck provenienti dall'Italia e dall'estero, il programma si arricchisce di interessanti novità, come i pranzi che si trasformano in Brunch pic nic, nel verde del parco, per questa estate settembrina prolungata in città.

Sabato 21, in particolare si terrà il pranzo in compagnia del giovanissimo Fashion influencer Leonardo Maini Barbieri. Dalle 12.30 Leo sarà presente tra i truck per assaggiare e testare le specialità e sarà a disposizione per dare consigli di fashion e design.

Inoltre ogni giorno, dalle 18 alle 21 è in programma l’University Happy Hours: presentando il badge universitario, gli studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia avranno diritto a sconto su tutte le birre, cocktail e vino, del festival. (Le matricole che ancora non possiedono il badge fisico, possono mostrare la versione online tramite smartphone).

Anche la musica e la street art saranno al centro del ricco cartellone di eventi nella zona Chill Out, allestita all’interno dell’area verde del parco, nei pressi del bar principale del Festival. Si parte venerdì 20 alle 18 con il djset urban, reggaeton e r&b di Matt Zay, dj ufficiale di Unimore, organizzato in collaborazione con Unione Universitaria - UDU Modena e Reggio Emilia e Unimore Nights. Sabato 21 dalle 19 alle 24 il 41121 Modena Street Festival si trasforma nella pre-serata della discoteca OLTRECAFE' con i djset di Aurora Ricchi e Sir-K dalle sonorità house, hip hop, trap, urban, rock. Alle 21 arriveranno i ragazzi di Dima Dance con l’esibizione di break dance, hip hop, urbanstyle. Domenica super finale all’aperitivo con la performance di pole dance con le allieve e gli allievi di Female Arts Studio Modena.