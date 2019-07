Truck'n'Food, cibo da strada in versione estiva al parco Novi Sad

Truck'n'Food è l'evento dedicato al cibo da strada di prima qualità, diventato ormai un appuntamento fisso al Parco Novi Sad di Modena. L'obiettivo del festival Truck’n’Food, organizzato da SGP Events con il patrocinio del Comune di Modena, è quello di proporre un’offerta gastronomica quanto più ampia e diversificata, che sappia anche incuriosire con piatti particolari, sperimentali, o che provengono da cucine diverse da quella italiana. Un ricco menù, insomma, che va incontro alle esigenze di ogni palato, vegano e vegetariano compreso. Tutti potranno trovare qualcosa di squisito da cui lasciarsi incuriosire e tentare!

Ci saranno gli arrosticini e i fritti all’ascolana di Cerquatonna Sapori, la Salentuccia tra le cui specialità c’è la puccia salentina, un panino ripieno di succulenti prelibatezze tipiche delle regione pugliese. Non possono mancare gustosissimi hamburger e piadine gourmet, anche in versione vegetariana con il truck Da Ste'. Golosissimi fritti saranno proposti dal truck Pepita, inoltre per accontentare le esigenze di tutti il truck Il Chef proporrà panini molto particolari sia di carne che di pesce tutti rigorosamente gluten free. Infine, Taberna Itaca ci proporrà la sua cucina greca mediterranea e fresca in questa versione estiva di Truck'n'Food. Non dimentichiamo i truck dedicati alle varie tipologie di birra che per tutta la durata accompagneranno il buon cibo dell'evento.

Da sempre il cibo è condivisione e divertimento, infatti grazie alla collaborazione con Radio Stella la manifestazione sarà accompagnata da tanta buona musica di tutti i generi e per tutti i gusti.

Divertimento e musica saranno la cornice di questo street food, in versione estiva dedicato gli studenti che proprio in questo periodo stanno affrontando l'esame di maturità. Con il motto “qui si sboccia non si boccia” vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme a voi la fine degli esami, magari con una foto ricordo nel nostro photo booth allestito a tema. Si parte venerdì 5 luglio dalle 18 alle 24, mentre da sabato 6 luglio a domenica 7 luglio potrete gustare anche un pranzo street poiché il Truck’n’Food vi accoglierà dalle 12 alle 24.

Ingresso gratuito per tutte le giornate.