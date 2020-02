"Strumenti musicali meccanici e macchine parlanti" con Franco Severi al Drama Teatro

Giovedì 20 febbraio alle 20:30 al Drama Teatro di Modena si terrà il secondo appuntamento della rassegna AdM Drama 2020, progetto che propone concerti, lezioni, interviste e preziose occasioni di approfondimento.

Franco Severi, presidente dell'Associazione Italiana Musica Meccanica e della Fondazione Franco Severi Onlus, terrà un incontro dedicato agli strumenti musicali meccanici, illustrando la straordinaria storia di queste macchine parlanti e dando una dimostrazione pratica del loro funzionamento grazie alla presenza di alcuni strumenti provenienti dal Museo Nazionale di Musica Meccanica di Cesena.

La musica meccanica ha una storia lunga 500 anni, i cui inizi possono essere fatti risalire al quattrocentesco Tamburo Meccanico da Guerra di Leonardo da Vinci, sino ad arrivare ai novecenteschi fonografi e grammofoni. Questo tipo di musica è completamente automatica, in quanto per crearla non servivano musicisti, bensì una semplice moneta, contrappeso o manovella. Il Museo Nazionale di Musica Meccanica presenta strumenti che sono stati dichiarati patrimonio dello Stato e inseriti all'interno di una fondazione che fa in modo che non possano essere venduti, divisi o andare all'estero.

Tra gli esemplari che potranno essere ammirati e ascoltati al Drama Teatro figurano boîtes à musique ottocentesche, organi a manovella, fonografi, grammofoni e un curiosissimo automa fumatore a forma di scimmietta risalente alla seconda metà sec. XIX: quando una sigaretta accesa è messa nel supporto e il meccanismo dell'automa avviato, sembrerà che la scimmietta fumi realmente, poiché insieme al suono e al movimento, espelle attraverso la bocca soffi di fumo.

L'ingresso è libero per tutti i Soci AdM, mentre è a 5,00 € per tutto il resto del pubblico. Vista la capienza limitata del Drama Teatro (70 posti), l’accesso è consentito fino a esaurimento dei posti disponibili.

L'appuntamento è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala.

Per informazioni: tel 3296336877; info@amicidellamusicamodena.it