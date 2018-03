Jobs Act, Tito Boeri presenta a Modena lo studio dell'Inps

Tito Boeri, Presidente dell’INPS è ospite di Unimore in occasione di un seminario dedicato al Jobs Act e ai suoi effetti, durante il quale presenterà lo studio “Graded Security and Labor Market Mobility Clean Evidence from the Jobs Act”, working paper dell’INPS del febbraio 2018, a firma dello stesso Boeri e di Pietro Garibaldi, docente dell’Università di Torino.

L’appuntamento, organizzato dal Dipartimento di Economia Marco Biagi per venerdì 16 marzo 2018 presso l’Aula 4 (v.le Berengario, 51) a Modena a partire dalle ore 14.30, sarà l’occasione per studenti ed interessati di approfondire le tematiche relative al Jobs Act,in una analisi proposta da Boeri sui contratti a tutele crescenti, l’abolizione dell’articolo 18 e gli effetti sulla mobilità nel mercato del lavoro.

Il paper analizza un campione di piccole imprese con 10-20 lavoratori confrontando gli effetti delle misure a tutele crescenti e della abolizione dell’articolo 18, con la realtà di imprese di maggiori dimensioni.