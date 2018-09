Stuzzicagente 2018, l'edizione autunnale all'insegna dei menù della tradizione

Autunno è da sempre la stagione dedicata ai sapori ed ai piatti della buona tavola. Ma a Modena da ben 11 anni i ristoranti, i bar, i forni e le gastronomie del cuore della città, su iniziativa di Modenamoremio, società di promozione del centro storico cittadino, propongono ai golosi qualcosa in più: la ricchezza di un centro storico tutto da scoprire e dei menù selezionati che raccolgono le eccellenze della cucina tipica e non, da assaggiare comodamente seduti al tavolo o passeggiando tra le suggestive vie del nostro centro storico.

Tutto questo è offerto da Stuzzicagente Autunno: la manifestazione enogastronomica che si svolgerà domenica 7 ottobre a partire dalle 18.30 in centro storico a Modena. Novità assoluta di questa edizione, a grande richiesta, la presenza di due menù tradizionali oltre a quello internazionale: uno ispirato alla tradizione gastronomica della pianura e l’altro ai sapori della montagna. Dopo il grande successo della novità dell’edizione primaverile, sarà riproposto il ticket KIDS che prevede 4 portate solitamente preferite dai più piccoli, ad un prezzo ridotto di 10 euro.

La prevendita inizia il 22 settembre e terminerà il 6 ottobre. I biglietti, al costo di 18 euro, sono acquistabili:

Online sul sito www.modenamoremio.it – i primi 50 che acquisteranno i ticket online riceveranno gratuitamente un biglietto per visitare la Ghirlandina;

Presso l’ufficio di Modenamoremio in via Scudari 12 – i primi 10 che si recheranno presso l’ufficio potranno prenotarsi per una visita gratuita al Palazzo Ducale;

Presso il negozio Dischinpiazza in Piazza Mazzini 35.

Il giorno stesso della manifestazione – se disponibili in seguito alla prevendita – sarà possibile acquistare i ticket al prezzo intero di 20 euro online sul sito web fino alle ore 14.00 e presso lo stand di Modenamoremio in Piazza XX settembre dalle ore 17.00. Presso lo stesso stand, il giorno dell’evento, sarà possibile ritirare i ticket acquistati online, presentando la mail di avvenuto pagamento direttamente dal cellulare (non è necessario stampare nulla). Come ogni edizione, la consegna del ticket 0 permette di ritirare la bottiglietta d’acqua naturale o frizzante presso lo stand di Piazza XX settembre, gentilmente offerta da Water Time isole d’acqua e Gruppo Sem naturalmente acqua.

In Piazza XX settembre inoltre l’evento sarà animato da Radio Stella – La musica dei ricordi più belli, con una sorpresa alle 20 e alle 21: l’esibizione a cappella del RDM Fortress Gospel Choir, a cura dell’associazione culturale Euphonìa.