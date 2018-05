Stuzzicagente 2018, torna il percorso enogastronomico più atteso

Anche quest’anno Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, organizza la maratona del gusto più apprezzata ed amata da modenesi e non. Domenica 27 maggio, a partire dalle ore 18.30, in Piazza della Pomposa prende il via la sedicesima edizione di Stuzzicagente.

Dopo ben 16 anni, il percorso enogastronomico più gustoso di Modena si rinnova con alcune interessanti e importanti novità. I menu da poter scegliere saranno tre . Ciascun menu sarà connotato in modo differente: il MENU TRADIZIONALE, darà spazio alle tipicità del nostro territorio, il MENU DA PASSEGGIO, sarà caratterizzato da gustose specialità “street food”, e il MENU VEGETARIANO finalmente soddisferà le tante richieste pervenute negli ultimi anni. Per andare incontro a un’altra importante esigenza del nostro affezionato pubblico, in questa edizione ci sarà la possibilità di acquistare anche un ticket KIDS che prevede 4 portate anziché 10 a un prezzo ridotto.

In Piazza Matteotti fin dalle ore 11 vi sarà la possibilità di pranzare “ASPETTANDO STUZZICAGENTE”. Chi sarà in centro fin dalla mattina potrà degustare specialità gluten free o altre tipicità modenesi (borlenghi, gnocco fritto, tortelloni ecc..)

Anche Piazza Pomposa sarà animata fin da metà mattina: qui troverete l’immancabile gnocco fritto degli AMICI DI ERMES, e il ricavato della giornata sarà devoluto a favore del Gruppo Resurrection Garden onlus e dei bambini del Kenia.

Inoltre, allo scopo di incentivare la PREVENDITA, i primi 50 che acquisteranno i ticket online riceveranno gratuitamente un biglietto per visitare la Ghirlandina, mentre i primi 10 che acquisteranno il proprio ticket presso l’ufficio di Modenamoremio riceveranno gratis un biglietto per visitare il Palazzo Ducale.

Infine, per questa edizione avremo il piacere di avere una GIURIA DI QUALITA’ d’eccezione composta da esperti della ristorazione e dei gourmet modenesi: Annamaria Barbieri, Chef e Titolare Ristorante Antica Moka, Luca Marchini, Chef e Titolare Ristorante L’Erba del Re, e Luca Bonacini, Giornalista e collaboratore Gambero Rosso.

Dal 12 al 26 maggio sarà possibile acquistare in prevendita i ticket ONLINE sul sito www.modenamoremio.it che potranno essere ritirati presso l’ufficio di Modenamoremio o in Piazza Pomposa il giorno della manifestazione presentando la mail di avvenuto pagamento direttamente dal cellulare (non è necessario stampare nulla).

I ticket CARTACEI saranno acquistabili presso:

l'ufficio di Modenamoremio (Via Scudari, 12 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00)

Dischinpiazza (Piazza Mazzini, 35/36 dal lunedì al sabato 9.00-13.00/15.30-19.30)

Nel caso in cui, a fine prevendita. dovessero rimanere alcuni biglietti saranno messi in vendita, con un importo maggiorato, il giorno stesso della manifestazione:

On line su www.modenamoremio.it fino alle ore 14.00

presso lo stand di Modenamoremio in Piazza Pomposa dalle ore 17.00

Non va dimenticato che Stuzzicagente è anche una competizione tra gli esercenti: ogni partecipante può votare il proprio piatto preferito con la scheda di valutazione. Il locale che riceverà più voti si aggiudicherà una cesta con le eccellenze enogastronomiche del territorio, offerte gentilmente da Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Piacere Modena. Il pubblico votante potrà ricevere due biglietti omaggio per la prossima edizione di Stuzzicagente Autunno, previsto per il 7 ottobre 2018.