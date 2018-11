A Carpi "Succede un sessantotto!", rassegna cinematografica a cinquant'anni dal '68

“Il Sessantotto è stato un fenomeno giovanile capace di coinvolgere migliaia di persone nelle lotte per l'emancipazione delle donne e per i diritti dei lavoratori. Nel cinquantesimo anniversario – afferma l’assessore alle Politiche culturali Simone Morelli - Può essere quindi utile riflettere di nuovo su un fenomeno di tale portata a partire da alcune suggestioni cinematografiche, nella convinzione che il cinema sia stato allora, e sia tutt'ora, uno dei mezzi privilegiati attraverso cui transitano i significati sociali”.

Succede un Sessantotto è il titolo di un ciclo di film che, a 50 anni dal Sessantotto appunto, la Biblioteca multimediale Loria di Carpi propone per consentire una riflessione su un momento storico importante per tutto il mondo. Le proiezioni sono previste per tutti e quattro i giovedì di novembre all’Auditorium della Biblioteca stessa, alle ore 21, con ingresso gratuito e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Succede un Sessantotto è promossa assieme alla associazione culturale CINELOGOS e le serate verranno presentate dal Presidente della stessa Dario D’Incerti assieme ad ospiti d’eccezione.

Per informazioni contattare la Biblioteca Loria al numero telefonico 059 649950/9350. A seguire il programma