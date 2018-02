"Sul dialogo Anima e Corpo" di Matteo Malaguti al Circolo degli Artisti

Sabato 3 Febbraio ore 17:00 presso la Sala delle Riunioni del Centro Studi L.A. Muratori / Circolo degli Artisti di Modena sarà presentato dall'autore Matteo Malaguti il libro “Sul Dialogo Anima e Corpo: il tema del dialogo anima e corpo nel poema “Soul and Body” in Old English e nel codice nonantolano Sessoriano 52, la vita di San Macario Alessandrino ed il suo culto a Redù di Nonantola”.

L’autore ha iniziato la sua ricerca quasi casualmente alcuni anni fa, quando in una libreria di Londra trovò un volume in lingua inglese del professor Douglas Moffat, che approfondiva lo studio linguistico e delle fonti di uno dei più celebri ed antichi poemi in lingua anglosassone (Old English): “Soul and Body”. Tra le quattro fonti principali di questo importante poema anglosassone era citata in uno specifico paragrafo la “The Nonantola Version”, e cioè veniva analizzata un sermone “ad fratres” dell’abate del deserto egiziano del III-IV secolo San Macario di Alessandria, contenuta nelle carte 193-194 recto e verso del codice medioevale del monastero benedettino di Nonantola datato nel secolo XI-XII e conosciuto come il codice Sessoriano 52.