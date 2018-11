"Sulla mia pelle", il film su Stefano Cucci arriva a Finale Emilia

Mani Tese Finale Emilia organizza la proiezione gratuita del film sugli ultimi giorni di Stefano Cucchi "Sulla mia pelle". All'evento, che si terrà domenica 2 Dicembre (h 18:00) presso la sede in Via per Camposanto 7/A, parteciperà Rossana Nardis (Vice-Presidente dell'Associazione Stefano Cucchi - Onlus).