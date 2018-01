"Sulla scia delle comete", ultimo appuntamento con il laboratorio spaziale

Ultimo appuntamento, il 14 gennaio, con il laborartorio spaziale per ragazzi organizzato dal Museo Gemma e dedicato a comete e stelle cadenti. Le comete sono rocce spaziali come i meteoriti, ma per la maggior parte sono così piccole e distanti che non è possibile vederle. Il fenomeno delle stelle cadenti ci è invece più famigliare.

Attraverso i dati forniti dalla missione spaziale Rosetta, il laboratorio costruisce un insolito racconto odoroso sulle comete mettendo alla prova il naso dei partecipanti e svelando alcuni segreti di queste rocce spaziali e del sistema solare.



Il laboratorio è per ragazzi dai 10 ai 14 anni e verrà svolto in due turni alle ore 15.00 e alle 17.00, per una durata di 1h 30 circa ciascuna.

Il laboratorio è gratuito, ma i posti sono limitati. ISCRIZIONI: http://www.fondazione-crmo.it/edutainment/