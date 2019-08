Musica, gastronomia e cultura, è il Summer Fest di Villa Sorra

Grande attesa per la Summer Fest prevista per sabato 31 agosto e domenica 1 settembre a Villa Sorra. In programma diversi spettacoli circensi per bambini e adulti affidati ad una compagnia nazionale “I Giullari del 2000” quali il “Circo viaggiante” con trampolieri, giocolieri, mimi, clown, “Farfalle danzanti”, “Il Mondo incantato” con illusioni, bolle giganti, giocoleria e molto altro ancora.

La kermesse di eventi prevede un DJ Set dalle 21.00 fino a notte inoltrata, visite guidate e a grande richiesta ritorna il “Trekking sotto le stelle”, a cura dell’associazione culturale “Arianna” di Modena. All’interno della Villa l’ensemble “Effimere corde” produrrà due diversi concerti di musica barocca “E viver e Morire” e “Si dolce è ‘l tormento”; inoltre sarà visitabile la mostra personale #inMemoria dell’artista Veronica Tierri.

Presso la Limonaia sono previsti gli “apertivi napoleonici” gestiti da un gruppo amatoriale guidato da Barbara Bertoncelli e Marilena Ruini, formato da circa trenta figuranti in abiti ottocenteschi i quali sfileranno all’interno della Villa e nel Parco. L’accesso alla Limonaia prevede un contributo di € 10,00 finalizzato all’acquisto di un defibrillatore semiautomatico che sarà installato nel complesso Villa Sorra.

Nell’area Food & Beverage, accessibile dalle ore 18.00, saranno presenti le seguenti aziende: i birrifici “Vecchia Orsa”, “Retorto” e “Dennison’s” e i food truck “La Vetusta”, “Fiore di Mars” e “Max - Osteria del Gnocco fritto”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Castelfranco Emilia, ente capofila.

Per info: parcovillasorra@gmail.com

Tel. 0984.018190 - 371.1832337