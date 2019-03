Sundaybrunch allo Chalet 3.0

SundayBrunch é l’evento che accompagnerà tutte le domeniche primaverili.

Cosa c’é di meglio dell’unione di colazione e pranzo per accompagnare queste domeniche di sole?

Chalet ti propone questo evento tipicamente americano per vivere un pasto in maniera innovativa, che possa impegnare la mattina e primo pomeriggio qui in centro a Carpi tra una passeggiata e un po’ di shopping.

Ti aspettiamo qui da noi in Piazzetta Garibaldi, dove il sole e il profumo floreale saranno protagonisti della tua esperienza qui allo Chalet.🌸

La nostra proposta: ricco e sfizioso buffet a 18€, bevande non incluse.

Prenota comodamente link: https://form.pienissimo.com/registration