Menù degustazione e passeggiate gastronomiche nel weekend di Sestola

Flan di ortiche su letto di crema di noci affumicate, porcini fritti, cinghiale “ubriaco”: sono solo alcune delle proposte elaborate da tre ristoranti del nostro Appennino – Locanda Zita, Il Maneggio, entrambi di Sestola e Ca’ Cerfogli di Montecreto – aderenti al Consorzio Modena a Tavola che renderanno ancora più gustoso ed attraente l’appuntamento “Suoni d’Appennino” che nel prossimo fine settimana, 6 e 7 luglio, animerà la località di Sestola.

Nel week end, attraverso idee uniche ed originali, sarà possibile vivere a tutto tondo il bello e il buono dell’Appennino modenese. Grazie ad una serie di incontri dedicati alle potenzialità del territorio si parlerà degli aspetti socioeconomici, culturali e turistici, agro-alimentari e di politica per lo sviluppo sostenibile. Cinque sessioni con relatori di elevato spessore organizzate nell’ambito di un articolato progetto promosso dall’Università di Bologna, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla delegazione regionale dell’Ente Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, per approfondire e imparare ad apprezzare e valorizzare un territorio unico, a cui si aggiungono una serie di eventi volti a far apprezzare i prodotti e la cucina del territorio.

Spiccano tra questi ultimi oltre ai menù degustazione proposti a prezzi particolarmente convenienti dai ristoranti Locanda Zita, Il Maneggio e Ca’ Cerfogli, i percorsi del gusto, che uniscono gastronomia e camminate nella natura e un corso del tutto peculiare dedicato alla panificazione, in particolare a lieviti e farine per preparazioni gourmet in abbinamento ai salumi.

Gli eventi collaterali dedicati alla gastronomia nell’ambito de “L’Appennino vien gustando” sono promossi da Modena a Tavola in collaborazione con l’Agenzia di Marketing, Comunicazione e Servizi alle imprese Vision Up.

I posti a disposizione sono limitati si consiglia perciò di prenotare: per i menù degustazione Il maneggio 348 9015100, Ca’ Cerfogli 0536 65052, Locanda Zita 0536 64278, per i percorsi del gusto 339 1242266 e, infine, per il corso di panificazione 348 9015100.