Sentimento e fantasia, musiche di Schubert e Schumann alla Rocca di Vignola

La sedicesima edizione di “Suoni entro le mura”, promossa dalla Fondazione di Vignola in collaborazione con il Circolo Musicale G. Bononcini, prosegue domenica 1 dicembre, alle ore 16:30, presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi, con il concerto di Valentina Medici, soprano, e Letizia Venturi, pianoforte: “Sentimento e fantasia: il senso della natura e le sfumature dell’animo umano nelle musiche di F. Schubert e R. Schumann”.

Il concerto Sentimento e fantasia è un momento musicale sospeso tra il canto lieve di Schubert, che si libra con estatica leggerezza sulle onde dell’accompagnamento strumentale e l’appassionata melodia schumanniana, ora tormentata, ora intimamente ripiegata su sé stessa, frammentata in un gioco di riflessi tra la voce e il pianoforte.

In Schubert, la delicatezza d’espressione del sentimento richiama l’estetica belcantistica. Il potere incantatorio della melodia, sia nelle opere vocali che strumentali, dà forma e sostegno al linguaggio musicale: il canto scorre fresco e luminoso come un ruscello in primavera.

Le ombre dell’animo umano, che nelle musiche schubertiane in programma sono appena suggerite da una vaga inquietudine, pervadono invece la musica di Schumann, come se quest’ultimo ci conducesse per mano in un’oscura foresta densa di misteri e percorsa da un senso di pericolo imminente.

Per tutti i concerti l'ingresso è libero fino ad esaurimento posti e non sarà consentita l'entrata a spettacolo iniziato. La durata è di circa un'ora.

