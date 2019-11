Rocca di Vignola, due concerti della rassegna "Suoni entro le mura"

La sedicesima edizione di “Suoni entro le mura”, promossa dalla Fondazione di Vignola in collaborazione con il Circolo Musicale G. Bononcini, prosegue con un doppio appuntamento:

Sabato 23 novembre, alle ore 16:30, presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi, si svolgerà il concerto straordinario “Da Mosca a Vignola”. Giovanissimi interpreti provenienti dalla Russia, allievi del Conservatorio Čajkovskij di Mosca, presenteranno brani per pianoforte, violino e oboe alternati ai migliori allievi della Scuola Bononcini di Vignola. Sarà quindi una splendida occasione di confronto per aprire lo sguardo al panorama russo la cui scuola musicale è tradizionalmente di grandissima levatura e i cui esempi di virtuosismo sono lampanti e si esprimono già in età precoce.

Gli otto musicisti, Mihail Mitrofanov-Džalil’ (violino), Elizaveta Malyševa (violino), Vladimir Kruglov (oboe), Margarita Molčanova (pianoforte), Egor Sidorov (pianoforte), Virginia Gozzoli (pianoforte), Daniel Lavacchielli (euphonium), Carlotta Candeli (pianoforte), che seppur di giovane età vantano già prestigiosi curriculum, sono diretti da Tat’jana Malayšeeva e Giovanna Galli. Il programma del concerto prevede musiche di W.A. Mozart, C. Debussiy, J. Hubay, S.V. Rahmaninov, P.I Čajkovskij, C. Hӧhne, Froloy, J. Strauss.

Domenica 24 novembre, alle ore 16:30, presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi, la rassegna “Suoni entro le mura” prosegue con il concerto del Duo Karis, una formazione cameristica giovane, nata per dare spazio alla volontà di approcciarsi al repertorio cameristico con un’attenta ricerca che muove dal contatto approfondito con la partitura nel tentativo di restituire una performance il più fedele possibile alle intenzioni dei compositori. È composto dalla violoncellista Clara Sette e dalla pianista Lisa Redorici.

Il Duo per la rassegna propone un concerto con musiche di Brahms e Fauré.

Clara Sette ha iniziato lo studio del violoncello all’età di 10 anni e nel 2016 ha conseguito il diploma con il massimo dei voti e la lode. È stata invitata a partecipare allo stage tenuto dai solisti della Mahler Chamber Orchestra, esibendosi presso il Teatro Comunale “C. Abbado” di Ferrara. Si è perfezionata con Marianne Chen, Filippo Burchietti, Francesco Parazzoli, Giovanni Scaglione, Jacob Shaw e, in formazione di quartetto, presso l’Accademia Mozart di Bologna, con Danusha Waskevicz. Ha conseguito il Diploma in musica da camera, formazione di trio, presso l’Accademia Pianistica “Incontri con il Maestro” di Imola, sotto la guida di Nazzareno Carusi. Si è inoltre laureata presso il Conservatorium della Zuyd University di Maastricht con Ursula Smith.

Lisa Redorici ha studiato pianoforte presso l’I.S.S.M. “O. Vecchi” di Modena con Giuseppe Fausto Modugno e Musica da Camera con Mauro Valli presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, dove nel 2017 ha conseguito il diploma di II livello con lode. Dallo stesso anno prosegue il proprio perfezionamento studiando musica da camera con Nazzareno Carusi all’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. Svolge attività concertistica come solista e camerista e si è esibita in importanti contesti nazionali e internazionali come il Teatro Pavarotti di Modena, la Sala Mozart di Bologna e il Conservatorio di Maastricht. Ha collaborato come pianista accompagnatore per il corso di perfezionamento di Viola, tenuto da Danusha Waskewicz presso l’Accademia Filarmonica di Bologna e, nello stesso anno, ha chiuso la stagione de “Il Sabato dell’Accademia” con i “Solisti dell’Accademia dell’Orchestra Mozart”. Insegna pianoforte presso le scuole Malpighi ed è inoltre laureata in Fisica con Lode.