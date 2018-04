Terramare, superare la "Prova del fuoco"

Racconti e prove di accensione per cogliere l’importanza del fuoco nella preistoria fra uso domestico, produzioni artigianali, rituali funerari e incendi. È il tema delle attività in programma domenica 8 aprile al Parco museo archeologico all’aperto di Montale, tra dimostrazioni, visite guidate e laboratori per bambini consigliati a chi ha da 6 a 13 anni. La giornata è intitolata “La prova del fuoco” e vedrà svolgersi dimostrazioni di archeologia sperimentale sulle tecniche di accensione del fuoco a cura di Luca Pellegrini, che aiuteranno i visitatori a comprendere come il fuoco stesso abbia rappresentato una conquista dell’Uomo non solo per la difesa, l’illuminazione, il riscaldamento e la cottura dei cibi, ma anche come elemento magico di aggregazione sociale.

Associato alle dimostrazioni, domenica 8 si volge anche un laboratorio cura di Luca Pellegrini e Andrea La Torre per creare il proprio kit di accensione e superare insieme la “Prova del fuoco”.

Il Parco museo archeologico della Terramara di Montale, via Vandelli (Nuova Estense), apre al pubblico nelle domeniche e nei festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (ultimi ingressi alle 11.45 e 17.30).

Ogni 45 minuti circa partono visite guidate per gruppi di massimo 50 persone

L’ingresso costa intero 7 euro , ridotto 5, gratuito fino a 5 e oltre 65 anni di età.

Il programma e le informazioni per organizzare la visita su www.parcomontale.it e anche sulla pagina facebook “parcomontale”; telefono 059 532020.