Supercinema Estivo 2019, tutti gli spettacoli di giugno e luglio

Prosegue l'intensa attivitò del Supercinema Estivo di viale Carlo Sigonio, 386 a Modena. Gli orari delle proiezioni sono: a giugno ore 21.45; a luglio ore 21.30; ad agosto e settembre ore 21.15. L'ingresso ha un costo di 6 euro (ridotto 3,50 euro per anziani, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics, Endas). L'abbonamento a 10 spettacoli a scelta ha un costo di 40 euro (ridotto 25 euro).

Prevendite: è prevista la possibilità di acquistare biglietti per spettacoli in programma nei giorni successivi. La vendita di abbonamenti e biglietti per spettacoli in programma nei giorni successivi è possibile in ogni momento di apertura del cinema.

In caso di pioggia: in caso di maltempo diffuso nel corso della giornata, la decisione in merito alla sospensione della proiezione sarà presa a ridosso dell’orario previsto di inizio proiezione. I biglietti prevenduti saranno sostituiti con altro titolo d’accesso solo qualora lo spettacolo non abbia inizio causa pioggia e solo se i possessori si rivolgono alla biglietteria con il biglietto originale integro prima dell’inizio del film. Per nessuna altra ragione saranno sostituiti biglietti. Alla cassa è possibile acquistare gli ombrelli del Supercinemaestivo. I film non proiettati per maltempo saranno recuperati a settembre. Si possono acquistare biglietti per spettacoli in programma nei giorni successivi e abbonamenti in ogni momento di apertura del cinema. I biglietti prevenduti saranno sostituiti con altro titolo d’accesso solo se lo spettacolo viene annullato prima dell’inizio causa pioggia e solo se i possessori si rivolgono alla biglietteria con il biglietto originale integro prima dell’inizio del film. Alla cassa sarà possibile acquistare gli ombrelli del SuperCinema Estivo. Il punto bar è gestito da Juta Cinerama.

Lunedì 17 Giugno

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di Massimiliano Bruno, Italia 2019 - 102’ commedia

Martedì 18 Giugno

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

C'E' TEMPO di Walter Veltroni, Italia 2019 - 107’ commedia

Mercoledì 19 Giugno

I FRATELLI SISTERS di Jacques Audiard, Francia/Spagna/Romania/Belgio/USA 2018 -122’ western

dalle ore 19.30 Effetto Note Live & Djset: BEST BEFORE WAR American Rural Song

Giovedì 20 Giugno

SOME LIKE IT ORIGINAL… (IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO)

BOOK CLUB di Bill Holderman, USA 2018 - 104’commedia

Venerdì 21 Giugno

In occasione della Festa della Musica in collaborazione con Centro Musica e Associazione MUSE

SOUNDTRACKS: CINEMA MISTERIOSO proiezione e sonorizzazione dal vivo con: Amigdala, Hyperflower, Kidslovedinosaurs, Party Animal, Enrico Pasini. Special guest: Stefano Pilia (Massimo Volume, Afterhours, Rokia Traoré), direzione artistica: Corrado Nuccini (Giardini di Mirò). IntroduceStefano Boni, Museo del Cinema di Torino.

Sabato 22 Giugno

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

IL TRADITORE di Marco Bellocchio, Italia 2019 -148’drammatico

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

dalle ore 20.30 FUORICAMPO Cinema in Pillole a cura di Attilio Palmieri ed Eugenia Fattori

Domenica 23 Giugno

RED JOAN di Trevor Nunn, Gran Bretagna 2018 - 101’ biografico, drammatico, romantico

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedì 24 Giugno

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

DOMANI E' UN ALTRO GIORNO di Simone Spada, Italia 2019 -100’commedia

OPEN WARDROBE Vintage Market

Martedì 25 Giugno

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

LA BEFANA VIENE DI NOTTE di Michele Soavi, Italia 2018 -98’commedia

Mercoledì 26 Giugno

VAN GOGH – SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel, USA 2018 - 120’ biografico, drammatico

Giovedì 27 Giugno

SOME LIKE IT ORIGINAL… (IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO)

BOY ERASED di Joel Edgerton, USA 2018 -114’biografico, drammatico

Venerdì 28 Giugno

TUTTI LO SANNO di Asghar Farhadi, Spagna/Francia 2018 -130’ drammatico, thriller

Sabato 29 Giugno

DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, Spagna 2019 -113’drammatico

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 30 Giugno

GREEN BOOK di Peter Farrelly, USA 2018 -130’biografico, commedia, drammatico, musicale

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedì 1 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

IL VIZIO DELLA SPERANZA

di Edoardo De Angelis, Italia 2018 -90’drammatico

Martedì 2 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

RICORDI?

di Valerio Mieli, 2019 Italia -106’drammatico

dalle ore 21:00 Alessandro Socini dialoga con Valerio Mieli

Mercoledì 3 Luglio

IL VERDETTO

di Richard Eyre, Gran Bretagna 2017 -105’drammatico

Giovedì 4 Luglio

SOME LIKE IT ORIGINAL… (IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO)

MARY QUEEN OF SCOTS

di Josie Rourke, Gran Bretagna 2018 -124’ biografico, drammatico, storico

Venerdì 5 Luglio

BOHEMIAN RHAPSODY

di Bryan Singer, USA/UK 2018 -134’Biografico, drammatico, musicale

Sabato 6 Luglio

JULIET NAKED - TUTTA UN'ALTRA MUSICA

di Jesse Peretz, Gran Bretagna 2018 -105’commedia

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

dalle ore 20.30 FUORICAMPO Cinema in Pillole a cura di Attilio Palmieri ed Eugenia Fattori

Domenica 7 Luglio

LA FAVORITA

di Yorgos Lanthimos, Irlanda/UK/USA 2018 -120’storico, biografico

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedì 8 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

TROPPA GRAZIA

di Gianni Zanasi, Italia 2018 -110’commedia

dalle ore 21:00 Fabrizio Grosoli dialoga con Gianni Zanasi

Martedì 9 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

LA PARANZA DEI BAMBINI

di Claudio Giovannesi, Italia 2019 - 111’drammatico V.M. 14 ANNI

dalle ore 21:00 Enrico Piccinini dialoga con Claudio Giovannesi

Mercoledì 10 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

SULLA MIA PELLE

di Alessio Cremonini, Italia 2018 -100’drammatico

dalle ore 21:00 Serena Fregni dialoga con Alessio Cremonini

Giovedì 11 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

IL TRADITORE

di Marco Bellocchio, Italia 2019 -148’ drammatico

dalle ore 21:00 Serena Fregni dialoga con Marco Bellocchio

Venerdì 12 Luglio

SOME LIKE IT ORIGINAL… (IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO)

BLACKKKLANSMAN

di Spike Lee, USA 2018 -128’biografico, drammatico

dalle ore 19.30 Note Live & Djset: THAT’S ENTERTAINMENT The Crew Emilia Mods United

SILENT CINEMA: DOCS & MUSIC

Ex-Otago - Siamo come Genova di Paolo Santamaria, Italia 2019 - 74’

Sabato 13 Luglio

IL PROFESSORE E IL PAZZO

di P.B. Shemran, Irlanda 2019 -124’biografico, drammatico

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 14 Luglio

ROCKETMAN

di Dexter Fletcher, USA 2019 -121’biografico

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedì 15 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

MA COSA CI DICE IL CERVELLO

di Riccardo Milani, Italia 2019 -98’minuti commedia

Martedì 16 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

BENTORNATO PRESIDENTE

di Giancarlo Fontana, Italia 2019 -96’commedia

dalle ore 21:00 Alessandro Socini dialoga con il regista Giancarlo Fontana

Mercoledì 17 Luglio

DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodòvar, Spagna 2019 -113’drammatico

dalle ore 19.30 Effetto Note Live & Djset: MONTEFIORI COCKTAIL live Kinematix (Colonne Sonore Rivisitate)

Giovedì 18 Luglio

SOME LIKE IT ORIGINAL… (IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO)

THE MULE di Clint Eastwood, USA 2018 -116’thriller, drammatico, poliziesco

SILENT CINEMA: DOCS & MUSIC

Caro Lucio ti scrivo di Riccardo Marchesini, Italia 2017 -89’

Venerdì 19 Luglio

7 UOMINI A MOLLO di Gilles Lellouche, Francia 2018 -122’ commedia

Sabato 20 Luglio

GREEN BOOK di Peter Farrelly, USA 2018 -130’biografico, commedia, drammatico, musicale

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 21 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

IL GRANDE SALTO di Giorgio Tirabassi, Italia, 2019 -94’commedia

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedì 22 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

10 GIORNI SENZA MAMMA di Alessandro Genovesi, Italia 2019 - 94’ commedia

Martedì 23 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Lucchetti, Italia, 2019 -93’commedia, fantastico, drammatico

Mercoledì 24 Luglio

OLD MAN & THE GUN di David Lowery, USA, 2018 -93’commedia, biografico

Giovedi 25 Luglio

SOME LIKE IT ORIGINAL… (IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO)

STAN & OLLIE di John S. Baird, USA/Gran Bretagna 2018 -97’, biografico, commedia, drammatico

SILENT CINEMA: DOCS & MUSIC

Giovanni Allevi – Equilibrium di Fabrizio Cavada, Italia 2018 -91’

Venerdì 26 Luglio

BOOK CLUB di Bill Holderman, USA 2018 -104’commedia

Sabato 27 Luglio BOHEMIAN RHAPSODY di Bryan Singer, USA/UK 2018 -134’Biografico, drammatico, musicale

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 28 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

IL TRADITORE di Marco Bellocchio, Italia 2019 -148’ drammatico

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedì 29 Luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO di Simone Spada, Italia 2019 -100’commedia

Martedì 30 Luglio

ROMA di Alfonso Cuarón, Messico/USA, 2018 -135’drammatico

dalle ore 20.30 FUORICAMPO Cinema in Pillole a cura di Attilio Palmieri ed Eugenia Fattori

Mercoledì 31 Luglio

THE WIFE di Björn Runge, USA/Svezia/Gran Bretagna 2018 -100’drammatico