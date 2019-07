Notte Queen al Supercinema Estivo "Bohemina Rhapsody"

Sabato 27 luglio alle 21.30 al SuperCinema Estivo torna l’acclamato “Bohemian Rhapsody” di Bryan Singer, in inglese con sottotitoli in italiano per la rassegna “Some like it original”. Il film racconta la vita di Freddie Mercury e dei Queen, che racconta l’ascesa dell’ultimo dio del rock and roll, da quando era ancora Farrokh Bulsara e viveva nelle suburb di Londra con i genitori. L’opera ha vinto quattro premi Oscar tra cui quello come migliore attore protagonista a Rami Malek. Dalle 20 Delicatessen, una selezione di piatti a cura di Juta Cinerama per mangiare, bere, guardare e ascoltare.

Il Supercinema Estivo è in viale Carlo Sigonio, 386 a Modena. Gli orari delle proiezioni sono: a luglio 21.30; ad agosto e settembre ore 21.15. L'ingresso ha un costo di 6 euro (ridotto 3,50 euro per anziani, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics, Endas). L'abbonamento a 10 spettacoli a scelta ha un costo di 40 euro (ridotto 30 euro). I film non proiettati per maltempo saranno recuperati in settembre. Il punto bar è gestito da Juta Cinerama. Per informazioni: www.arcimodena.org // fb: SuperCinema Estivo Modena.